EU: Bobby Larios prepara show para el público infantil

Cancún.- El actor y conductor Bobby Larios ha echado raíces en la Unión Americana, donde ha logrado consolidar varios interesantes proyectos como conductor y haciendo shows de stand up; sin embargo, esta vez se ha adentrado al mundo de los niños como productor de un divertido show infantil del cual compartió todos los detalles en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Es un proyecto para los niños, que muchos, hoy en día están perdidos en la Xbox y en el internet y han dejado a un lado la magia de lo que es el mundo de los niños, las caricaturas y las botargas para los niños pequeños, entonces me contactó una amiga, me presentó el proyecto, me gustó la forma y la fórmula y más ahora, en medio de esta pandemia que los niños se han quedado encerrados”, detalló Bobby, quien preocupado por la pérdida de valores en la niñez, decidió producir el show Fatima´s Kids TV.