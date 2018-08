Docentes piden ser evaluados voluntariamente

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pide al Gobernador del Estado su intervención ante autoridades federales para que la Evaluación del Desempeño sea voluntaria.

En este año, la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) da acompañamiento a más de dos mil docentes para la próxima evaluación, que empezó a aplicar la Coordinación del Servicio Profesional Docente en noviembre de 2015 para maestros y maestras de nivel básico y de educación media superior. Fueron susceptibles de ser calificados más de mil 700 docentes.

También te puede interesar: Advierten: si la maestra regresa, le impedirán la entrada

De estos, 29 no lo hicieron porque afirman que no fueron notificados en tiempo y forma. Los docentes fueron cesados en marzo de 2016, fecha desde la que han luchado para ser reincorporados, incluso viajando al centro del país ante la negativa de su sindicato por ayudarlos en el tema legal.

Pero a poco más de dos meses de aplicarse por cuarta vez la Evaluación del Desempeño Docente, la Sección 25 del SNTE, encabezada por Fermín Pérez Hernández, solicitó mediante un oficio al gobierno de Quintana Roo su intervención ante las autoridades federales, es decir, es decir ante el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, para que la evaluación sea de carácter voluntario y no obligatorio como se establece en la Ley; además pide, se garantice el estímulo que corresponda a los docentes evaluados y no haya afectación para quienes hayan sido seleccionados y decidan no presentarlo.

En el documento que ostenta un sello de recibido por la Secretaría Particular del Gobierno del Estado con fecha del 15 de agosto, el Secretario General argumenta que el ciclo escolar 2016- 2017, en la segunda etapa de evaluación del desempeño docente, se establece como modalidad única, la participación a interesados de manera voluntaria, así como el curso de los trayectos de evaluación que se iniciaron en la primera etapa.

Mientras tanto, el Gobierno del Estado invierte más de cinco millones 600 mil pesos en la capacitación de dos mil 700 docentes que participarán en la Evaluación de Desempeño Docente en el próximo mes de noviembre del presente año.