Quiroprácticos en Cancún: Cómo evita caer con falsos profesionales

En el vasto mundo de los quiroprácticos encontrar al profesional adecuado puede marcar la diferencia entre una mejora real en tu salud y una experiencia decepcionante, así lo ha recalcado el Dr. Enrique Bennet Canut, reconocido por su destacada trayectoria en el campo, quien ahora radica en Cancún.

Durante una entrevista con Más Novedades Quintana Roo, el Dr. Bennet, quien es presidente del Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México ofreció a valiosos consejos para evitar caer en manos de falsos profesionales.

El especialista, compartió que la quiropráctica es una disciplina fundada en 1895 por el Dr. Daniel David Palmer y se basa en la importancia de la columna vertebral y el sistema nervioso en la salud general del cuerpo humano.

La corrección de las subluxaciones vertebrales, donde una vértebra pierde su posición adecuada y comprime los nervios espinales, es uno de los principales enfoques de la quiropráctica.

Indicó que es crucial verificar la formación y credenciales del quiropráctico antes de someterse a cualquier tratamiento: buscar que quien nos atienda cuenta con el título emitido por una institución debidamente acreditada es muy importante.

Además, el Dr. Bennet enfatizó la necesidad de un enfoque profesional y personalizado en el tratamiento quiropráctico.

Un verdadero profesional dedicará tiempo a realizar estudios exhaustivos, interpretar radiografías y explicar detalladamente el plan de tratamiento.

Invitó a evitar aquellos que realizan tratamientos sin realizar evaluaciones adecuadas o que tratan a múltiples pacientes simultáneamente, ya que esto puede indicar una falta de atención individualizada y conocimiento.

“Si te pasan y si no te hacen ningún estudio nada de radiografía, y no nada más que te hagan radiografías, sino saber interpretar la radiografías, hacer mediciones, que te sepan explicar, que te dedique tiempo, no de que llegues y ‘pásale por aquí’ y haciendo cinco o seis al mismo tiempo y no, eso no es que quiropráctica”, advirtió.