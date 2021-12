Ex alcaldes ponen sus barbas a remojar

Con la determinación de la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, de denunciar a su antecesor, José Esquivel Vargas, por los malos manejos del erario público, más de dos ex presidentes municipales deben meter sus barbas a remojar.

Hernández Solís no se anduvo por las ramas y, a diferencia de otros, se dejó de amagues y decidió denunciar penalmente al llamado Chak Me´ex, con ocho recursos legales en su contra por supuestas irregularidades que ascienden a 84 millones de pesos.

Y para ello, la presidenta municipal no se vino con visiones ni con artilugios que sólo confunden a la población como crear una consulta pública para que la población decida si el ex alcalde debe ser enjuiciado o no.

Al dar este paso, Mary Hernández aprieta las tuercas y obliga a sus homólogos de otros municipios a tomar la misma determinación o dejarse de cuentos chinos que sólo buscan culpar a otros de sus errores.

Ex alcaldes como Juan Carrillo y Víctor Mas, entre otros, deben poner sus barbas a remojar, ante la insistencia de Atenea Gómez y Marciano Dzul, respectivamente, de que las cuentas no les cuadran y que muy probablemente hubo chanchullo en la administración municipal anterior.

Chak Me´ex se encuentra ya en manos de las autoridades, quienes habrán de determinar –con base en investigaciones y auditorías-, si es culpable o no, para actuar penalmente en su contra o no.

Cambia el panorama político-electoral 2022

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD prácticamente descartaron una alianza en Quintana Roo para 2022, lo que en caso de ser confirmado, cambia por completo el panorama político electoral en la entidad.

En conferencia de prensa, los jerarcas de los partidos que conforman la alianza “Va por México” anunciaron que participarán juntos en cuatro de los seis estados que renovarán gubernaturas en 2022, de entre los cuales, Quintana Roo fue excluido.

Esto abre las puertas a aspirantes a la gubernatura como Laura Fernández, como Mayuli Martínez y como Roberto Palazuelos, entre otros, que buscarían arrebatar el triunfo a Morena, partido que luce poderoso en un estado lopezobradorista.

Hay voces que aseguran que los partidos diferentes a Morena tienen lista su manopla para cachar los desperdicios de esa fuerza política.

A no ser de Mara Lezama, quien va muy arriba en las encuestas, quién de los otros morenistas pudiera ser apetitoso para esos partidos ¿quién?

Muchas de esas decisiones deberán de tomarse antes de que termine el año.

Y ya sólo faltan unos cuantos días…