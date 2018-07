Ex escolta de Perla Tun, no fue destituida pese sus antecedentes

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Pese a que la baja de María Yahaira Jiménez Azueta, ex escolta de la presidente Municipal de Cozumel, era una de las exigencias de los policías para levantar el paro de labores esta semana; la mujer policía no fue despedida por “temor” a que presente una denuncia contra el ayuntamiento por despido injustificado.

La información fue confirmada por el vocal de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de Cozumel, Carlos Alberto Hernández Ojeda tras la sesión extraordinaria en la que se abordó el convenio final que terminó con la suspensión de labores. “No sabemos a qué dirección será reubicada pero no se la dará de baja”, reveló el concejal.

A principios del mes de noviembre del 2017 Yahaira “La Güera” Jiménez provocó un accidente de tránsito en la colonia Adolfo López Mateos que dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad.

La mujer policía se desempeñaba en ese momento como la escolta personal de Perla Cecilia Tun Pech, presidente municipal de la isla de las golondrinas, en el transcurso del accidente perdió su arma de carga.

La policía nunca fue detenida ni presentada ante la Fiscalía General del Estado pese a que en el momento del siniestro se encontraba bajo los efectos del alcohol y materialmente desapareció por varios meses hasta que fue reincorporada y premiada como coordinadora del Instituto de Profesionalización Policial.

Carlos Hernández confirmó este fin de semana que al igual que el año pasado se le sigue protegiendo y se le cambiará a una dirección del ayuntamiento sin que pudiera precisar en cuál de estas permanecerá hasta el cambio de administración en el mes de octubre de este año.

Cuestionado sobre porque en su momento, con todas las pruebas y recursos para darle de baja en Seguridad Pública no se procedió, el regidor planteó que el Consejo de Honor y Justicia no actuó, esto sin contar con que casi no existió en los últimos 18 meses.

Ahora tocará Nellif Virgilio Domínguez Cruz, director interino de seguridad pública el determinar si existe posibilidad de que se investigue si aún es posible que el Consejo de Honor y Justicia la llame a comparecer, concluyó.