Ex residencia presidencial en Cancún se ofrece en Airbnb sin permiso

La ex residencia presidencial Villas Chackté, ubicada en la zona hotelera de Cancún, se oferta en renta a través de la plataforma Airbnb, sin autorización de la dependencia propietaria, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), confirmó confirmó director general, Rogelio Jiménez Pons.

En entrevista, el funcionario sostuvo que sí había un contrato para arrendar la propiedad a través de una empresa tercera y obtener recursos de ello, a través de la Unidad de Negocios de Fonatur. Sin embargo, dijo, nunca ha habido autorización para que se rente a través de Airbnb, por lo que refirió que podría tratarse de una oferta fraudulenta.

“Exclusiva villa con 4 dormitorios. La villa se encuentra a pie de playa y está ubicada a 5 minutos del aeropuerto. La zona es muy tranquila y tiene fácil acceso a la principal vialidad de la Zona Hotelera”, dice la descripción visible en la aplicación.

Agrega que el lugar cuenta con áreas de descanso junto a la piscina y en la playa. Los dormitorios están rodeados de jardines y vegetación local.

La renta por noche de esta propiedad, que fue casa de descanso de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, asciende a 10 mil 662 pesos la noche.

La persona que renta la casa se identifica solamente como “Diana” y no añade ninguna descripción adicional ni tampoco comparte fotografía de sí misma, como lo hacen regularmente los usuarios de la plataforma.

Tiene tres recomendaciones de huéspedes, todas con cinco estrellas por el servicio. Señalan que hubo una buena experiencia de atención y servicio por parte del “personal”.

Rogelio Jiménez Pons refirió que no es posible que Villas Chackté esté siendo rentada por esa vía, pues para eso no hay una autorización. Si la gente reserva y paga el hospedaje, no la podrá ocupar, pues dijo que no es una oferta auténtica.

Raúl Bermudez, ex delegado de Fonatur en Cancún, fue separado del cargo por presuntamente estar involucrado en la renta de esta casa. Estará ausente mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Jiménez Pons confió en que el ex funcionario no actuó al margen de la ley.

