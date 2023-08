Ex trabajadores de Pimsa en Cancún recibirán pago tras negociaciones

La empresa Promotora Inmobiliaria Majahual S.A. de C.V. (Pimsa) pagará liquidación a solo la mitad de sus ex trabajadores que laboraban en el relleno sanitario de Cancún hasta antes de la suspensión de la concesión por omisiones en el manejo de los desechos.

Fernando Hernández Erias, abogado de los 100 ex trabajadores de este sitio, comentó que esto fue el resultado de las negociaciones que se llevaron a cabo con la empresa el viernes pasado.

“La última reunión que tuvimos con los abogados de Pimsa acordamos una cantidad de 30 días de salario, más sus prestaciones, como el pago de indemnización. Al grupo total que fueron despedidos, que son 100 personas, les propuse aceptar esta propuesta y hubo quienes así lo hicieron, porque ya llevan mucho tiempo, porque necesitan el dinero o porque quieren hacer otras actividades y no quieren ir a juicio. Fue decisión de cada uno de ellos” , explicó.

Señaló que se están haciendo los arreglos para llevar a cabo la liquidación de cada uno de ellos en el Centro de Conciliación y Arbitraje el próximo viernes a un primer grupo de 10 personas. Incluso, agregó que, como parte de los acuerdos, se pagará la liquidación de manera paulatina en grupos de 10 personas hasta completar los 50.

Los restantes 50 ex trabajadores que decidieron no aceptar el acuerdo, debido a que consideraron que no era una oferta justa, demandarán a la empresa ante el tribunal laboral, agregó el entrevistado.

“Ya estamos trabajando plenamente en la demanda para que podamos llevar a cabo lo más pronto posible. Estamos recabando información en cuanto al tema de las situaciones por las cuales se llevó a cabo la clausura del relleno sanitario, el motivo por el cual cerraron, para poder acreditar esta parte” , expresó.

Hernández Erias reconoció que hay temor de parte de los trabajadores de que la empresa vaya a incumplir el acuerdo, por lo que el abogado señaló que en este caso hay una sanción establecida en el acuerdo.

La exigencia por una liquidación por parte de los ex trabajadores de Pimsa comenzó a fines de julio, luego de perder sus trabajos tras la suspensión de la concesión establecida por las autoridades del municipio de Benito Juárez, por malos manejos y omisiones en el relleno sanitario.