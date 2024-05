Exhortan a la Fiscalía investigar la muerte de dos perritos en Playa del Carmen

En sesión de cabildo, un miembro del ayuntamiento de Solidaridad exhortó a la Fiscalía General del Estado iniciar investigaciones sobre la muerte de dos perritos a manos de un conductor señalado de manejar en estado de ebriedad.

El caso llegó al cuerpo colegiado luego de que la afectada diera a conocer que no se le recibió la denuncia. Adrián Pérez Vera, síndico de Solidaridad, pidió a la autoridad ministerial tomar cartas en el asunto.

“Exhorto, muy respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a que le dé un puntual seguimiento a este tipo de situaciones. No puede haber una impunidad, no sólo eso, sino que el implicado aparentemente venía con un grado de alcohol elevado”, dijo Pérez Vera.

De acuerdo con lo relatado por Mariana Rubio, la mañana del domingo había sacado a pasear a sus perritos, cuando de pronto una persona los atropelló. Ella salió con heridas de consideración, pero sus dos mascotas murieron.

Señaló a un trabajador de conocido parque ecoturístico ubicado al sur de Playa del Carmen, quien, pese a ser reconocido como el autor material del delito de lesiones y daños, salió libre en menos de 72 horas tras ser puesto a disposición del Ministerio Público.

El miércoles Mariana se presentó en la Fiscalía General del Estado para ampliar la denuncia por la muerte de sus dos perritos, pero no hubo respuesta.

Ante esta situación, acudió a la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, donde expuso su caso al cuerpo colegiado. El tema fue tratado al final de la reunión de asamblea del cuerpo colegiado y expuesto por Adrián Pérez Vera.

“Desde aquí todo mi respaldo, Mariana Rubio, no estás sola, cuentas con todos los que te quieren, con la asociación, con el municipio, con la sindicatura y con todo lo que cosechas por lo mucho que has sembrado. A nombre de los que no tienen corazón, pero sí cuatro patas”, le expuso Adrián Pérez Vera.