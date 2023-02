Exigen a la CFE restablecimiento del servicio de luz en Chiquilá

Habitantes del puerto de Chiquilá realizaron una manifestación en el muelle para no permitir a las unidades y grúas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el crucen a la isla de Holbox, porque hace 36 horas no tienen el servicio de energía eléctrica.

En ese sentido, Pedro Ramírez León, habitante del puerto de Chiquilá, denunció que no tienen ningún impedimento de parte de la paraestatal por los trabajos de fibra óptica y línea submarina de la isla de Holbox, sino que no respetan los acuerdos como la de trabajar por las noches para no afectar a las familias.

Comentó que ellos acordaron suspender el servicio los días miércoles y jueves, en un horario establecido de seis de la mañana a seis de la tarde, pero el problema se suscitó de que antier desconectaron el servicio y pasaron toda la noche sin corriente, afectando a los comerciantes, pescadores, porque se están deteriorando los productos.

Precisó que están exigiendo dos o tres generadores para que trabajen día y noche, ya que no tienen el vital líquido para las necesidades básicas del hogar y los niños no pueden acudir a la escuela por falta de energía eléctrica.

También dijo que no hay afectación al turismo porque las navieras Nueve Hermanos, Servicio Exprés y Lancheros turísticos están trabajando de manera normal, el problema es con la paraestatal.

Y es que ahí los pobladores pidieron la remoción del alcalde, Joel Pino Álvarez, porque brilló por su ausencia ante una problemática seria de las familias.

Se informó que poco más del medio día por presión de los pobladores fue restablecido el servicio de energía eléctrica. (Con información de Raúl Balam)