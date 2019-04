Exigen a Chakmex que cumpla promesas de campaña

Jesús Caamal/SIPSE

Felipe Carrillo Puerto.- Un grupo de delegados y subdelegados de Felipe Carrillo Puerto exigieron al presidente municipal José Esquivel Vargas, Chakmex, que cumpla con sus promesas de campaña en aumentarles el sueldo, de mil pesos quincenales a cuatro mil.

Ayer cerca de las 11:00 de la mañana, decenas de autoridades de distintas comunidades como, Francisco I. Madero; Tac chivo; Sahcabchen; Presidente Juárez, entre otras, acudieron a la cabecera municipal, con la finalidad de buscar un diálogo con el alcalde y hacer que cumpla con su palabra referente al recurso que perciben.

Olavo Tun Che, subdelegado de la comunidad de X-Hazil Norte, manifestó que se encuentran completamente enojados con el presidente municipal, porque en lo que va de la administración y al rendir posesión como autoridades del pueblo, no ha cumplido con su palabra en incrementar quincenas.

Expresó que realmente es una burla lo que perciben, pues con mil pesos no les alcanza para nada e incluso solo en viajar de su comunidad a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto se gasta alrededor de 500 pesos, incluyendo pasajes y comida.

Es por el bajo salario o apoyo que tienen del Ayuntamiento que no pueden brindar los apoyos a la gente de su comunidad que realmente lo necesitan.

“Estamos aquí para ver que va a pasar, si nos seguirán viendo la cara o no, no los hacemos con la intención de afectar, pero si estamos reclamando algo que se comprometió a dar y es de gran ayuda para nosotros, si las cosas no cambian tendremos que regresar hasta que nos den una respuesta”, comentó.

Silvano Chi Dzul, sub delegado de la comunidad de Presidente Juárez expuso que no buscan que el presidente firme un acuerdo de conformidad, como una solicitud más, si no que tanto anunció en sus campañas y se vea el cambio.

“Hubo un acuerdo donde él se comprometió en campaña a incrementar nuestro sueldo, por eso estamos buscando que se nos cumpla, algunos compañeros tienen miedo a las represalias y se que los habrá, pero estamos listos para exigir lo que es conveniente, necesario para salir adelante junto con la gente de la zona maya”, concluyó.