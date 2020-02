Exigen destitución de docentes de Telebachillerato en Felipe Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Padres de familia del Telebachillerato de la comunidad de X-Yatil en Felipe Carrillo Puerto, exigen a la SEQ la destitución de docentes de la institución por incompetentes y falta de transparencia en aplicación de recursos.

El día de ayer, decenas de personas de la comunidad se plantaron frente a la escuela y tomaron de manera simbólica la institución, evitando el paso de los docentes a sus aulas de clase, hasta que autoridades de la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) los atendiera y les den una solución.

“Fuera maestros pornográficos”, “queremos el cambio de los maestros y directivos, queremos maestros que quieran trabajar para la educación de nuestros hijos”, “queremos una solución, fuera maestros flojos“, “queremos a la Secretaría de Educación para una solución”, decían, algunas de las pancartas de los manifestantes.

Dolores Witzil Chimal, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, expresó que existe una serie de situaciones que les ha causado enojo, una de las más importantes es la incompetencia por parte de los docentes porque dicen que no dan clases, no marcan tarea, en fin, no ejercen su labor como debe de ser .

Añadió que otros de los asuntos alarmantes es la falta de transparencia en la aplicación de cerca de 200 mil pesos de un programa de remodelación de la escuela que se les fue otorgado, no han visto facturas en las compras, los equipos que ha solicitado están incompletos, entre otras cuestiones.

”Nosotros como padres de familia estamos inconformes con esta situación, por eso estamos exigiendo que las autoridades educativas se presenten ante el pueblo y se hagan las cosas como debe de ser, no vamos a seguir dejando que nos vean la cara y que nuestros hijos no tengan esa educación”, sostuvo, la entrevistada.

Expuso que se solicita la destitución de todo el plantel educativo y el contrato de nuevos para que sus hijos tengan la educación que deben, además, por miedo a las represalias que pueden tener por parte de los mismos docentes hacia ellos.

Se intentó entrevistar a Sagrario Marrufo Ravel, jefa de los servicios educativos de la zona centro, sin embargo, no se pudo, no respondió las llamadas telefónicas y no se le encontró en su oficina.