Exigen transparentar recurso de “Escuela es nuestra” en la zona maya

Un grupo de padres de familia de la escuela preescolar en la comunidad de Laguna Kana en Felipe Carrillo Puerto exigen la transparencia de 28 mil pesos del programa la “Escuela es Nuestra”, presuntamente el comité encargado no la utilizó para tal mejora.

El día de ayer desde las primeras horas madres y padres de familia, con pancartas en mano se plantaron frente al jardín de niños Amado Nervo que fue beneficiada con el programa para su mejora, sin embargo, señalaron que no hubo una transparencia y no se aplicó, porque la institución no presenta mejora.

“Exigimos la calidad de los trabajos, reparación de los muebles del plantel cerca del área de juegos”, “¿En qué se gastó el dinero?”, “No se respetó el plan de trabajo”, “Exigimos a las autoridades pertinentes a realizar una auditoría ya que el dinero fue robado”, “exigimos evidencias de gastos realizados”, decían algunos de los carteles.

Ante las circunstancias las mamás se vieron en la necesidad de organizar un plantón en el jardín de niños y no se le permitió el acceso a las maestras, alumnos y de más padres de familia que llevaban a sus hijos, aseguraron que no cesarán hasta que se hayan realizado las reparaciones pendientes.

Los manifestante exigen rendición de cuentas, con lo poco que se hizo en la escuela es imposible que se haya acabado todo el dinero, no se vio ninguna mejora y por eso se le exige a la presidenta de la sociedad de padres de familia Candy y su tesorera Elsy que hagan su rendición de cuentas claras,

“No se han hecho algunas investigaciones y salió a la luz que el albañil que se contrató alteró todos los precios del material que se compró y usó para la supuesta mejora del jardín, se espera que este fin de semana se realicen los pendientes acordados ya que de lo contrario se tomará justicia legal y se hará una demanda en contra de las administradoras del efectivo por abuso de confianza”.

José Martínez López director regional de los programas del Bienestar en la zona sur, sostuvo que hasta el momento no han tenido ningún reporte de asuntos relacionados con los malos manejos, sin embargo, es importante que los padres de familia se sumen y formen parte de los comités, para que sepan del manejo de los recursos, para que se eviten los malos entendidos.