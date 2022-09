Exnovia de Babo lo acusa de violencia física cuando viajaron a Cancún

Melanie Pavola denunció de manera pública que Babo, vocalista de Cártel de Santa la agredió físicamente en un viaje a Cancún.

La mujer contó a través de redes sociales que ella ya sospechaba que el cantante la engañaba y que sus comportamientos eran muy posesivos y el motivo del viaje fue porque la hija del artista quería asistir al concierto de Wiz Khalifa.

“Historia de cómo me pego el Babo de Cartel de santa… Ya sospechaba que me engañaba, mientras que él era muy posesivo, él tenía trabajo en Cancún donde wiz khalifa canto tmb y su hija quería ver ese artista… a lo cual él respondió que si YO no iba para cuidarla, entonces no iría”, se lee al principio de la publicación.

A pesar de que Pavola y Babo estaban peleados, la joven mujer comenta que ella accedió a llevar Barbarela, porque no quería que se perdiera de esa experiencia, pero después del evento comenzaron a discutir, por ello decidió irse a la habitación de la hija de su pareja.

“Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con él, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija”

Ya en el otro cuarto, ella comenzó a fumar, minutos más tarde el intérprete de “Todas mueren por mi” llegó con unos pasteles del chocolate, pero continuó peleando, la víctima no decía nada y solo seguía inhalando humo del tabaco y al sentirse ignorado, Babo la golpeó en la cara frente a su hija, quien se despertó por el ruido.

“En la habitación ella ya estaba dormida, así que me quede en el balcón de la habitación fumando, el odiaba que fumara tabaco, llego con unos pasteles de chocolate, porque amo el chocolate :(… pero solo siguió discutiendo, yo ya no quise discutir, solo fumaba.

Me arrebató el cigarro de la boca, estrujando mi boca, reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve Justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro” contó a detalle Melanie Pavola.

La fémina comenta que ella amó al integrante de la banda mexicana, a su vez señala que no importa si esta declaración lo perjudica, porque a él no le importó lastimarla.

Por último, invitó a otras mujeres en casos similares a no callar y defenderse de sus agresores.