Bajo ‘la sombra’, expedientes de exfuncionarios investigados

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A 12 días del cambio de administración municipal en Othón P. Blanco, las actuales autoridades no han entregado al próximo presidente municipal la información sobre el estatus que guardan los expedientes de exfuncionarios investigados y denunciados.

“No lo sabemos con certeza, si lo entregan lo sabremos, si no, lo investigaremos para hacer una auditoría, hasta hoy no los han entregado porque no ha vencido el plazo; sin embargo, ya en unos días vence determinantemente”, dijo Hernán Pastrana Pastrana, presidente municipal electo.

Para el próximo alcalde capitalino, es necesario contar con la información no solo del número de casos, sino analizar detalladamente cada uno, a fin de poder dar continuidad ante las instancias correspondientes.

“Esto es precisamente para saber si hay alguna audiencia próxima y ganarle tiempo al tiempo, porque la prescripción sorprendentemente para este país, las leyes están hechas a modo”, comentó.

En su momento, las autoridades actuales hablaron de 23 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado contra 12 ex servidores públicos que se desempeñaron durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Según las investigaciones, planteadas en su momento, las irregularidades detectadas causaron un daño al patrimonio de las arcas del Ayuntamiento por la cantidad de 171 millones 114 mil pesos.

De acuerdo con la Contraloría del municipio, las denuncias fueron presentadas por diversos delitos, en contra de Espinoza Abuxapqui, Jorge Aguilar Cheluja, Cesar Eúan Tun, Julia Mariluz Martínez Sánchez, Claudia Granados Méndez y Edberto Cahuich Rodríguez.

En su momento, el área jurídica informó que hubo retrasos en la integración de los expedientes; sin embargo, los expedientes seguían su curso en diferentes etapas procesales.

El cambio de administraciones municipales en Quintana Roo está programado para el próximo 30 de septiembre, fecha en la que María Luisa Alcérreca Manzanero dejará el puesto.