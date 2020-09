Expiden permisos falsos para comercios en vía pública de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Ayuntamiento de Solidaridad alertó a la población para que no se deje engañar por organizaciones que ofrecen permisos falsos para vender en la vía pública, debido a que sólo el gobierno local puede otorgar dichas autorizaciones.

Amanda de Gyves Carral, secretaria de Desarrollo Económico Turístico y Atracción de Inversiones, informó que el único autorizado para dar los permisos es el ayuntamiento; lo anterior, debido a que han llegado quejas a la dependencia sobre este caso. “Estamos haciendo una campaña de publicidad para decirle que no hay otro que pueda dar permisos en la vía pública que no sea el área de Comercio, eso es importantísimo, no se dejen engañar, no hagan caso a líderes, el único autorizado es el área de Comercio, y bueno, por otro lado también estamos apoyando a los comercios que estarán vigentes hasta el semáforo verde”, sostuvo de Gyves Carral.

Aclaró que la tolerancia que mantiene el ayuntamiento con este tipo de comercio se debe a que mucha gente se quedó sin trabajo, y han aprovechado para vender en la vía pública. “Ahorita tenemos más de 300 permisos a la fecha para ayudar a ese tipo de familias (…) es importantísimo que se acerquen a las autoridades competentes para que obtengan la información y no se desinformen”, explicó.

Vacío legal para aplicar la ley en tianguis

Sobre los tianguis, los cuales en las últimas semanas han sido denunciados por no respetar los parámetros sanitarios, reconoció que hay un vacío legal para pedirles que cumplan, por ello pidió a la población evitar comprar en esos sitios.

“Hay un vacío legal donde el área de Comercio no tiene la competencia ni las facultades para hacer algún tipo de decomiso ni de infracciones porque no está en nuestros reglamentos, yo invito a la población a que no consuma en ningún lugar donde no se llevan (a cabo) los protocolos de seguridad”, agregó la funcionaria.