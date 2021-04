Explosión desde hace tres meses impide a familias ingresar a viviendas en Playa del Carmen

A tres meses de la explosión provocada en el fraccionamiento Pescadores, cinco familias no pueden ingresar a sus hogares debido al riesgo de derrumbe en el citado lugar ubicado al poniente de la ciudad.

Patricia Mundo Gallardo, madre de familia afectada, narró que han pasado tres meses desde que interpuso una denuncia por el delito de daños y, hasta la fecha no ha ocurrido nada; tiene que pagar la renta de otro inmueble que ocupa para vivir, lo mismo hacen otras cuatro familias.

“No hemos tenido respuesta de parte de nadie, a mí me tocó ir a rentar (…) el Infonavit nos dijeron que de uno a dos meses íbamos a tener respuesta del presupuesto de los daños, pero pues igual han pasado tres meses y nada… me están descontando la casa y sigo pagando renta, no veo para cuándo (…) estoy pagando dos mil 500 pesos de renta, además del descuento de la casa”, explicó Mundo Gallardo.

El pasado martes se cumplieron tres meses de la explosión provocada en una vivienda de la calle Ostreros, del fraccionamiento Pescadores, ubicado en la zona de Villas del Sol, en el poniente de Playa del Carmen.

De acuerdo con testimonios, en la noche del 6 de enero, una persona, al parecer bajo los influjos de alguna droga, dejó fugar a propósito gas contenido en tanque doméstico; a pesar del llamado a la policía municipal, nada se pudo hacer y se registró una explosión que afectó directamente a cinco viviendas, cuyos propietarios tuvieron que abandonarlas por el riesgo de derrumbe y, hasta la fecha, no han vuelto a regresar a habitarlas.

Mundo Gallardo presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de daños, de acuerdo con la carpeta de investigación 107/2021, sin embargo, no ha habido ninguna respuesta por parte de la autoridad. Las otras familias realizaron también su respectiva denuncia.

Según fuentes, producto de las quemaduras durante la explosión, la persona que provocó el siniestro, continúa hospitalizada. Patricia Mundo Gallardo pide a las autoridades de los tres órdenes de gobierno atender su caso, pues consideran que han quedado en el completo abandono.

