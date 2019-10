Rechazan explotación forestal del ejido Laguna Om

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) frenó la intención de explotación de siete mil 220 hectáreas de selva del ejido Laguna Om de manera irregular por parte de la directiva ejidal.

De acuerdo con la resolución de la autoridad federal, el presidente de la mesa directiva del Comisariado Ejidal pretendía obtener el permiso de explotación maderable y no maderable en esa superficie sin la autorización del gremio ejidal.

En el procedimiento de revisión de la documentación, la Secretaría advierte que no se encuentra la original, copia certificada o copia simple donde la Asamblea autoriza el aprovechamiento de esa superficie de selva, por lo que solicita al promovente a cumplir con dicho requisito.

Sin embargo, no hubo una respuesta a dicha solicitud, dando por entendido que al no cubrirse los requerimientos legales no se podía autorizar el proyecto Documento Técnico Unificado para el Aprovechamiento Forestal Maderable, mismo que fue desechado.

“Tratándose de ejidos y comunidades, deberán presentar acta de asamblea de conformidad con la Ley Agraria, en la que se contenga el acuerdo para llevar a cabo el aprovechamiento, así como copia certificada del Reglamento interno en el cual se definan las obligaciones y formas en la participación en las labores de cultivo, protección y fomento de sus recursos”, establece la resolución.

Con lo anterior, los ejidatarios no podrán iniciar ningún tipo de obras o actividades del proyecto, en tanto no obtengan la autorización correspondiente de la delegación federal, que en caso de pasar por alto se procederá a las sanciones administrativas y económicas que se amerite.

A pesar de esto, los ejidatarios tienen la opción de iniciar de nueva cuenta, en la posterioridad, el trámite técnico unificado para tratar de obtener el permiso ambiental de explotación forestal en ese Ejido.

Hace apenas algunos días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en la Gaceta Ecológica la resolución sobre este procedimiento del ejido Laguna Om.