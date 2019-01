Artista invita a su exposición de obras ‘Paseo Vespertino’

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La ilustradora Herenia González Zúñiga es originaria de la Ciudad de México y llegó a Cancún hace un año huyendo de algunas situaciones personales y emocionales que la estaban afectando, cuenta que vino a estar con ella misma y en paz, soledad que le permitió explorar e inspirarse para crear obra nueva, misma que será expuesta hoy en la galería Víctor Fosado, de manera simultánea con la del artista visual Gran Ley.

“Cuando llegué a Cancún evidentemente todos los días iba a la playa, el mar me gusta mucho, me gusta nadar, creo que llegué para estar en paz conmigo misma y la verdad es que me gusta la seducción del mar turquesa, además, como artista visual todo te inspira, te mueve y lo quieres dibujar, así que empecé a generar mucha obra porque tenía tiempo para mí, a diferencia de los tiempos que vivía en la Ciudad de México”, expresó la artista.

González Zúñiga comparte que cuando se dio cuenta ya estaba explorando nuevas técnicas y que su paleta de colores fue cambiando totalmente en la medida en que se instalaba en la ciudad.

“Me gusta el color del Caribe mexicano, pero para mi obra yo no usaba los azules, naranjas o rosas que estoy usando ahora, los odiaba, pero aquí han fluido de manera natural”, expresó.

La artista compartió que su obra cambió visualmente de manera radical, y que por la cantidad de obra que había generado, cuando se enteró de la convocatoria de exposiciones de la Casa de la Cultura se postuló, ya que considera que es importante atreverse a mostrar lo que ha generado y esperar la retroalimentación del público.

La propuesta de Herenia lleva por nombre “Paseo Vespertino”, tiene un estilo figurativo e incluirá en la muestra piezas en mediano formato elaboradas en acrílico sobre tela y algunas acuarelas sobre papel, por lo que invita a los lectores de esta casa editorial para que acudan a la inauguración o bien visiten la obra que estará expuesta hasta el 13 de febrero.

Qué le dirías a la gente para que vaya a ver tu obra

Es interesante conocer miradas diferentes y cada quien tiene una propia, así que les invito a que vengan a ver la mía, las miradas nos pueden sorprender porque el objeto, la persona o el lugar pueden ser los mismos, pero no todos lo vemos de la misma forma.

Su experiencia artística

Herenia González es una artista mexicana, estudió Diseño y Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, con especialidad en ilustración. Sus primeras ilustraciones fueron publicadas en Conaculta, donde realizó su servicio social y actualmente ha sido publicada en diversas editoriales en México y el extranjero.

En 2018 obtuvo el tercer lugar del Catálogo de IIustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles, y en 2017 obtuvo mención honorífica en el Concurso Nacional de Cartel de la FILIJ.

Ha impartido talleres para niños en IBBY México y recientemente en algunas comunidades del Caribe mexicano. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Ilustradores y comparte su experiencia profesional con jóvenes interesados en estudiar y laboral en áreas afines.

Actualmente vive en Cancún e incursiona en la pintura desde sus diferentes formatos, adoptando una nueva paleta de color en su vida, explorando y dejando huella en los muros que va recorriendo en su andar.