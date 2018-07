Expulsan de la CTM al líder de los albañiles de Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Graciano Cahuil Caamal, líder de los albañiles en Cozumel fue invitado a dejar las filas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Cozumel por el propio secretario general de este gremio en Quintana Roo, José Isidro Santamaría Casanova.

El anuncio lo hizo el propio Santamaría Casanova por considerar que no contribuye al ambiente de unidad al interior de la CTM cozumeleña. Graciano Cahuil es uno de los líderes del movimiento que pretende destituir a Geny Secundina Canto Canto como secretaria general en la ínsula. Sin embargo, Isidro Santamaría le dio ayer su respaldo a la primera mujer que encabeza a los cetemistas en la isla.

La destitución de Graciano Cahuil como miembro de la CTM fue anunciada de boca de Isidro Santamaría por “traición sindical”, ya que en los estatutos del gremio se establece que el promover los divisionismos es un engaño.

Afirmó que dentro de la organización se vive un ambiente democrático y abierto que permite ser escuchado a todos sus integrantes, pero que tras las reiteradas formas de agresión a su dirigente, Geny Canto sin que se planteara de manera formal una inconformidad de su parte.

“A mí me consta que ella fue electa Secretaria General con el apoyo de Graciano Cahuil. Si su apoyo fue abierto, no se vale que ahora por la espalda la traicione. Nosotros no podemos tener a fuerza a la gente en la CTM. Para ingresar se debe reunir ciertos requisitos pero para irse simplemente con que diga que se vaya”, declaró.

Más tarde el líder de los alarifes fue entrevistado sobre este pronunciamiento de su líder en el estado y recordó que el conflicto se originó hace un par de meses cuando convocó a una reunión en la que se les daba la oportunidad de elegir a un regidor entre los 30 líderes de la CTM local.