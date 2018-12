Ex tesorero enfrentará cargos por daño al erario municipal

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL.- César Rey “N”, ex tesorero de Othón P. Blanco, enfrenta la justicia quintanarroense por presuntamente beneficiar a la empresa Consultores Collí Santana y Asociados, encargada de auditorías externas del manejo financiero del propio ayuntamiento.

El ex funcionario del gobierno de Eduardo Espinosa Abuxapqui, deberá comparecer ante un Juez de Control, durante la audiencia inicial donde se formulará la imputación por daños al patrimonio municipal por 574 mil 200 pesos, tras su detención en la Ciudad de México.

De acuerdo a dicha imputación, el hoy detenido no realizó un procedimiento de invitación restringida, el cual es obligatorio para contratar un servicio, tal y como lo dispone el Reglamento de Adquisiciones de Contratación de Bienes de Prestación de Servicios y Arrendamientos para el municipio de Othón P. Blanco.

Al ser un hecho que transgrede la ley, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó la carpeta administrativa 333/2017 por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

César Rey N contaba con una orden de aprehensión desde el 23 de noviembre de 2017, liberada por un Juez de Control, quien encontró elementos suficientes para llamarlo a comparecer, mismo que fue ejecutado la madrugada de ayer sábado.

Tras su detención, el ex funcionario fue llevado vía aérea a Cozumel; posteriormente vía marítima a Playa del Carmen y después por tierra a la ciudad de Chetumal.

Aproximadamente a las 16:00 horas, llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Chetumal, donde se montó un dispositivo de seguridad por el personal de la Policía Ministerial, el cual constó de acordonamiento y seguridad perimetral del área de aprehensiones de dicha instancia.

En ese lugar fue certificado por un médico y alrededor de las 18:00 horas fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedó bajo el resguardo de las autoridades penitenciarias.

César Rey “N” es uno de los seis funcionarios que se encuentran relacionados con 23 carpetas administrativas, por el quebranto a la administración pública municipal por un monto que oscila entre los 20 millones de pesos.

En estas investigaciones también está relacionado Eduardo Espinosa Abuxapqui, ex presidente municipal; Jorge Aguilar Cheluja, ex Secretario General; Julia Mariluz Martínez Sánchez, ex directora de egresos; Claudia Granados Méndez, ex directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como Edelberto Cahuich Rodríguez, ex director de construcción.