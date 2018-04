Alertan de extorsiones a negocios de Solidaridad

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alerta la dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Playa del Carmen, por presuntos casos de impostores y extorsión de parte de una asociación civil de nombre “CONACO”, que ha estado cobrando afiliaciones a negocios locales de manera ilegal.

José Luis Hernández Barragán, presidente de la CANACO ServyTur local, aseguró que se interpondrá una queja de manera oficial ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque se está quebrantando la Ley Federal de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

Explicó que se ha detectado que individuos de dicha asociación estuvieron en locales del Centro Maya, cobrando de manera irregular, por lo que están recabando los recibos de las personas que han caído en los engaños para interponer una denuncia formal.

“Hay farsantes, hay tipos que se están ostentando como CONACO. Es una asociación civil externa que no tiene registro y que está realizando extorsiones, no se puede decir de otra manera. Son ilegales, son delincuentes, que no se dejen sorprender por este tipo de sujetos, van vestidos con saco y corbata, llevan sus recibos y andan sorprendiendo a gente que se dedica a trabajar”, dijo el dirigente camaral.

Además recalcó que la cámara no realiza este tipo de cobros con representantes ambulantes, por lo que enfatizó que de recibir a estos personajes se les denuncie para evitar que continúen timando a los integrantes del sector productivo de esta ciudad.

“Les hago un llamado por este medio a que denuncien, porque están extorsionando a mucha gente. Están muy enojados todos los comerciantes, sobre todo en Centro Maya, hay que estar atentos. Primero con nosotros y yo en representación de los afiliados ante la PGR”, dijo Hernández Barragán.

Informó que actualmente la Canaco ServyTur en Playa del Carmen, cuenta con más de mil 500 afiliados, además de tener más de ocho mil empresas registradas, de entre los cuales hay más de 350 giros comerciales.