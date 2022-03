Extranjera es agredida sexualmente y "silenciada" por hotel de Cancún

Los días en el paraíso se convirtieron en una total pesadilla para una influencer extrajera luego de sufrir una agresión sexual presuntamente por un trabajador del hotel Royalton Rivera Maya Cancún.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Aaliyah compartió un video donde un presunto empleado del centro de hospedaje, ubicado en la carretera Cancún-Playa del Carmen, intenta abusar sexualmente de ella.

En la grabación, que dura 41 segundos, muestra el momento de conversación y ataque que sufre la joven.

“Les explicaré qué fue lo que pasó, salí a fumar un cigarrillo porque no quería molestar a mi familia y cuando estaba por la mitad, un empleado se acercó a mí y me pidió uno, yo le dije claro, aquí tienes, no me pidió nada más”. “Al terminar mi cigarro caminé a mi habitación y cuando estaba por cerrar la puerta él estaba ahí parado frente a mí, esperándome, me dijo "sex" pero pensé que era una abreviación de cigarro, así que saqué otro de mi bolsa, pero él me corrigió, me dijo no, "sex" y le dije que no, muchas gracias, no quiero tener sexo contigo. Pero él siguió insistiendo diciéndome por favor, sexo, pero le dije no, no, no. Y ahí fue cuando comencé a grabar”.

“Así que no, no le abrí la puerta a nadie, no lo conozco, jamás había visto a ese hombre en mi vida, ni siquiera en el hotel y no estaba cómoda, tenía sonrisa incómoda y estaba temblando, mi mirada la tenía fija en él observando cada movimiento... Y para todos aquellos que dicen que debí golpearlo, no tuve oportunidad, él me tocó, mi teléfono se cayó y huyó”. “Después de eso salí corriendo y le conté a mi mamá, ella me preguntó si había visto a mi agresor y le respondí: Sí lo vi y tengo un video, es un trabajador del hotel”.

De víctima a acusada

Aaliyah continuó compartiendo el proceso que llevó a cabo luego de que la policía identificó y arrestó a su presunto agresor, sin embargo, se llevó una terrible sorpresa al ser notificada por la administración del hotel que sería demandada por un acuerdo de confidencialidad que le hicieron firmar y que infringió al compartir el video en sus redes sociales.

“La administración llegó conmigo a notificarme que había firmado un acuerdo de confidencialidad, pero cuando me lo entregaron no estaba en inglés (su lengua natal), por lo que ahora quieren demandarme o algo así... les dije que al diablo con su acuerdo y ellos no paraban de decirme que estaba acusando falsamente a alguien de alguna manera”.

“Al parecer el hombre que estuvo en la cárcel no era él hombre (que la atacó), pero yo les dije en mis palabras que creía que era él, lo que pasó fue que la policía fue la que identificó al responsable con las imágenes del video y dijeron que era él, incluso antes de que yo lo identificara, así que sip, es mi culpa, pero el problema es que el hombre que me tocó no era el hombre que estuvo en la cárcel, por lo que sigue libre (el agresor) por ahí”. “Esto no es falso, podría ser demandada por millones de dólares por poner en riesgo la imagen del hotel. El hotel tiene la voluntad de compensarme económicamente si bajo el video y me quedo callada... no voy a bajar el video y mucho menos quedarme callada”. “Tanto la administración como mi mamá me avisaron que el acuerdo de confidencialidad que firmé me daba una semana extra gratis en el hotel, pero no me detuve a leerla, así que fui timada en cierto modo... A mí me dijeron que ese documento era para obtener una semana extra gratis para hacer mis trámites, jamás se me notificó que era un acuerdo de confidencialidad” “Ahora tratan de demandarme por postear el video y acusar falsamente a una persona... incluso cuando la policía fue la que identificó a mi atacante antes de mí”, señaló la joven en TikTok.

Recibe apoyo en redes sociales

Tras la difusión de su video, Aaliyah agradeció el apoyo que recibió por usuarios de redes sociales el cual rápidamente se volvió viral. “Gracias por el apoyo en el último video, sus comentarios me hace sentir menos sola, no lo esperaba en lo absoluto”.