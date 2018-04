Eyra Leines comparte lo que vivió en Mexicana Universal

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Eyra Leines es la joven cancunense que representó dignamente al estado de Quintana Roo en el certamen nacional de belleza Mexicana Universal; sin embargo, no llenó las expectativas de los jueces y tuvo que dejar la competencia. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Eyra compartió la excelente experiencia que vivió y cómo su participación llegó a ser un sueño cumplido.

“Tuve una preparación que inició desde el concurso estatal, nos preparamos físicamente, con una buena alimentación, tomamos clases de baile y pasarela, pero creo que lo más importante es ir preparada emocionalmente porque vas a un lugar donde no sabes lo que va a pasar y más porque ahora es como un reality show, a mí me cayó el 20 que iba a Mexicana Universal cuando iba en el avión, tuve muchos sentimientos encontrados, pues estaba dejando a mi familia. Cuando llegamos al aeropuerto fue muy bonito porque hay gente esperando para tomarse una foto contigo, la producción de Mexicana Universal ayudando con las maletas y preguntando si llegamos bien, si algo nos hacía falta, de ahí nos fuimos a TV Azteca, fue una experiencia increíble y desde ahí me fue súper bien”.

Luego de ser una de las cinco chicas elegidas para participar, Eyra quedó en segundo lugar, pero la ganadora renunció y de inmediato, esta fue coronada como la mujer más bella del estado que competiría ante 31 mujeres en el certamen nacional.

“La verdad disfruté tanto estar allá, estaba muy enfocada en dejar muy en alto el nombre de Quintana Roo que el tiempo se me pasó muy rápido, no tenía mucho contacto con mi familia porque todo el día estaba en actividades, despertaba muy temprano, dormía muy tarde, en la noche siempre me gustaba hacer como una meditación, reflexionar, orar, leer, eso me ayudaba muchísimo, así como era importante la rutina de ejercicio, mi alimentación, tenía esta rutina para mantener mi equilibro porque no es fácil estar con 31 niñas más, dormir en un cuarto con 9 personas y un solo baño y un closet, afortunadamente nos organizamos muy bien, pero si la parte emocional es clave para un certamen de belleza, podrás ir muy bien preparada físicamente, pero si no está fortalecida la parte espiritual y emocional puedes tener algunos problemas”.

El jurado decidió que no continuaría

En la última gala que fue televisada, la concursante abandonó el certamen junto con otras chicas y aunque Eyra aseguró que siempre fue disciplinada y cumplió con todo lo que le pedían, los jueces no vieron en ella el potencial para llegar más allá.

“Obviamente yo quería seguir en el certamen, siempre fui disciplinada, si me pedían estar a las 5 de la mañana estaba antes, siempre pedí retroalimentación de mis maestros y afortunadamente nunca tuve comentarios negativos y al final me quedo con lo bueno. Hay que darle un sentido de trascendencia a esta experiencia, y me voy dejando huellas positivas en mis compañeras a las que apoyaré hasta el final”

De rumores, ni se enteró

En un momento se supo que algunas de las chicas de piel morena sufrieron un cierto grado de discriminación por parte del público y de la misma gente de producción; sin embargo, Eyra Leines ni cuenta se dio.

“En mi experiencia personal, estaba tan enfocada en lo mío, en practicar que realmente no vi más allá, no estaba al pendiente de que si a mis compañeras las discriminaron o no, yo me quedo con las cosas buenas porque si nos ponemos a ver las cosas malas, seguro las encontramos, pero yo no me enfoqué en eso, decidí aprovechar al máximo, disfrutar y pensar que estaba representando a un estado y tenía una enorme responsabilidad enorme con la gente que creyó en mí”, puntualizó la bella joven de 23 años.

Todo fracaso representa un aprendizaje y para Eyra ser parte de Mexicana Universal y abandonar la competencia no fue la excepción.

“El aprendizaje más grande que me queda es intentar, lo que sea que tengas en mente hazlo, creo que la felicidad plena está después de enfrentar tus miedos, puedo decirte que hace mucho tiempo quise hacer esto, después cambiaron mis planes, soy licenciada en asesoría de imagen, actualmente imparto asesorías con causa, para mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y a la par tengo junto con mi familia una fundación que se llama “Tenis con amor”, donde damos clases de tenis a niños con síndrome de Down o en situaciones vulnerables, estaba tan enfocado en hacer esto que me apasiona que la invitación a Mexicana Universal lo vi como cumplir ese sueño que tenía y fue una buena experiencia. Porto la banda de Mexicana Universal Quintana Roo pero mi mayor corona es todo el apoyo y cariño de mi familia, de la gente que me apoyó de otros estados, de la producción y bueno seguiré con mi trabajo social, seguir preparándome como asesora de imagen y poner un granito de arena para que Quintana Roo sea mejor”, finalizó.