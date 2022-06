Fábrica de aspirantes

Suele decirse que el Congreso del estado es una "fábrica natural" de candidatas y candidatos a las presidencias municipales. Históricamente, crece allí la aspiración por la dinámica propia del encargo. En vista de que el próximo periodo legislativo será de dos años, y no de tres debido a la homologación con los comicios de 2024, dichas aspiraciones podrían precipitarse en quienes asumirán el 3 de septiembre.

No hubo tiempo para el reposo tras las recientes elecciones porque en los partidos sacan cuentas mirando el no tan lejano 2024, cuyo proceso iniciará en 2023. Incluso, digamos que no pocos ganaron el 5 de junio pensando en poner un pie en la siguiente competencia. Suenan ahora mismo ciertos nombres, ya sea que hayan surgido por su potencial electoral, conocida intención o mera especulación. Prematuro, pero real.

Por ejemplo, se menciona que Estefanía Mercado podría buscar Solidaridad, y Renán Sánchez, Cozumel. Ambos vencieron en la pasada elección con la bandera del PVEM, respaldados por la 4T. Igual Silvia Dzul en Tulum, y José María Chacón en Carrillo Puerto, que compitieron con la casaca de Morena. Más al sur hablan de Alicia Tapia, cobijada hasta ahora por el PT. Dzul y Tapia fueron las dos más votadas de los 15 distritos, respectivamente.

Anteriormente se ha rumorado sobre Marybel Villegas para Benito Juárez, entre otros muchos que lucharían por la silla de Cancún, y no solamente desde el Congreso local. En este último municipio la lista siempre ha sido extensa y de compleja interpretación. Con una gobernadora emanada de Cancún, la situación se desahogará en otros niveles.

Las personas aludidas integrarán la XVII Legislatura, por lo que falta mucho recorrer y no son los únicos nombres en la supuesta lista, aunque tienen un paso dado como ya se planteó. Al menos, eso se cree. A juzgar por los resultados públicos, la "fábrica" no diseñó prototipos competitivos en los últimos años y la hipótesis en torno a los actuales estará en veremos durante los meses venideros. Dependerá, eso sí, de su rendimiento, negociación y otros factores diversos.

Veremos más adelante a quiénes perfilarán los demás partidos y quiénes irán por la reelección. Ello significa que nada les garantiza hoy la victoria arrolladora de hace pocos días a quienes se menciona preliminarmente.

En el fondo, todos los políticos suspiran porque esa es la esencia del juego democrático. Nadie se bajará antes de tiempo, menos en la 4T, por el contexto conocido en el ámbito nacional.