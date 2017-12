Megaescultura, en riesgo de colapsarse

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El arqueólogo Fernando Cortez del INAH, declaró que la mega escultura, con el tiempo pueda vencerse, por estar en una zona fangosa, opinión que dieron a conocer y no los tomaron en cuenta.

El investigador del Instituto Nacional de Antroplogía e Historia (INAH) en el Estado, con 37 años de experiencia en las exploraciones, indicó que no hubo un verdadero impacto ambiental, sino cuestiones políticas que permitieron una construcción totalmente pesada que con el tiempo podría vencerse por estar en una zona fangosa en la Bahía de Chetumal, zona que realmente fue hace muchos años una laguna.

“Antes que la construyeran nosotros dimos nuestra opinión y nos trataron como siempre lo han hecho, porque nos consideran peligrosos porque pensamos y no nos tomaron en cuenta. Nuestra opiniones era que no se construyera ahí, y ustedes mismos con el tiempo verán por qué lo decimos”, comentó.

La razón principal, dijo es porque se encuentra en un terreno donde no hubo verdaderos estudios de impacto ambiental, pero sí estudios políticos.

“Esa torre peligra porque eso era una laguna. La bahía en realidad no es una bahía, nada más porque se rompió el liquen natural, hace millones de años, la laguna se convirtió en una bahía por eso el agua no es salada y el tipo de peces no son tan extensamente variados porque llegan las aguas negras de Guatemala y Campeche y la enturbian, ustedes ven el agua negra en tiempos de lluvia porque trae sedimentos de otros lugares”, dijo.

Explicó que lo peligroso es que el piso o fondo donde está construida la pesada mega escultura podría ceder perfectamente.

“Solo es cuestión de observar y van haber que es una zona fangosa, en este momento no se ve, pero el subsuelo es un terreno que peligra con tanto peso, es solo una advertencia”, dijo el entrevistado.

La obra de la Mega escultura, se inició en 2004 con el gobernador Joaquín Hendricks Díaz y se intentó concluir en la administración siguiente con Félix González Canto. Desde el principio fue planeada como una atracción turística y cultural para Quintana Roo, diseñada por el artista Enrique Carvajal “Sebastián”. La idea original era volverlo un museo, un mirador y un centro comercial.