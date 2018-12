Pese a sus tarifas, la CFE deja sin energía a seis comunidades

Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Habitantes y comerciantes de seis comunidades de la ribera del río Hondo exigieron la pronta reactivación del servicio de energía eléctrica; ayer cumplieron cinco días con fallos en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Demetrio Carranza González, delegado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esa zona rural, dijo que la situación ha dejado pérdidas por cientos de miles de pesos a los comercios de Sabidos, Álvaro Obregón Viejo, Álvaro Obregón Nuevo, Javier Rojo Gómez, Pucté y Cacao.

Desde hace cinco días, el servicio de energía eléctrica por parte de la CFE, ha llegado con deficiencias y no es suficiente para mantener algunos productos perecederos ni enfriar otros que así lo requieren para su venta, se han visto afectados con fallas y cortes del servicio y se han quedado sin la electricidad hasta por 12 horas continuas.

Hipólito Ramírez Pacheco, presidente de la Unión de Locatarios del mercado Benito Juárez, establecido en la ribera del río Hondo, dijo que la situación también les ha dejado pérdidas considerables a ese sector, como es el caso de los carniceros, quienes al quedarse sin energía eléctrica han perdido ventas en plena temporada alta, al no poder utilizar sus aparatos para el corte del cerdo o ganado.

“Definitivamente esta situación nos está afectando, no tenemos energía eléctrica, no podemos conservar nuestras carnes, y no podemos dar un buen servicio, los carniceros como yo hemos dejado de vender varios kilos de carne molida, ya que no tenemos energía para la trituradora o la sierra eléctrica”, comentó.

Habitantes de las comunidades afectadas, denunciaron la negligencia para actuar de la CFE, pese a las diversas llamadas para reportar la situación.

Reclamaron que a pesar de los cobros excesivos de la CFE, el servicio ha sido pésimo en la zona rural durante la mayor parte del año, pues el servicio siempre ha sido deficiente.

Aarón Renteral Campos, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que pese a la problemática que causa esta situación a empresarios y la población, no afecta la molienda de caña de azúcar en el Ingenio San Rafael de Pucté, ya que esta fábrica tiene la capacidad de generar su propia energía eléctrica.