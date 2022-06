¿Las conoces? Preocupa la falta de atención a secuelas Covid en menores

El contagio de Covid-19 en menores de edad pueden dejar diversas secuelas a nivel pulmonar, por lo que especialistas del CRIT Quintana Roo, señalaron que es necesario atender a las niñas y niños que aún presentan complicaciones.

Cristina Valdez Clara, subdirectora médica operativa del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en el estado, explicó que hasta el momento han tenido pocos casos de niños que recurren por secuelas de Covid, por lo que temen que estos puedan estar desatendidos por desconocimiento de los padres de familia.

La doctora señaló que no es normal que el niño tosa o se canse muy rápido después de cualquier actividad física.

“Recibimos a un pequeño que tuvo Covid y aún tiene secuelas, corre y tose, eso no es normal y lo vamos a atender con terapia pulmonar. Afortunadamente no tenemos muchos casos, pero no sabemos si no están llegando o porque si no tuvieron secuelas”, dijo.