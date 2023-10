Falta de docente retrasa educación en primaria de Carrillo Puerto

Padres de familia de la escuela primaria Moisés Sáenz de Felipe Carrillo Puerto denunciaron públicamente el desfase en la educación que tienen sus hijos de primer grado desde el inicio de ciclo escolar tras la falta de un docente fijo.

El día de ayer, una comitiva, acudió a las oficinas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), en la que presentaron su queja escrita respaldado por más de 30 firmas de cada uno de los tutores, donde plasmaron su inconformidad y piden la atención inmediata, desde agosto que arrancó el ciclo escolar 2023 - 2024, no cuentan con maestro.

Lizbeth Gabriela Collí Ek, madre de familia, expresó que desde el inicio de clases en el mes de agosto los alumnos de primer grado grupo “B” no han tenido a su docente, la maestra Diana Sánchez, quien fue asignada, no se presentó con la justificación de que tiene problemas de salud.

“La primera semana de clases no la tuvieron, por esa justificación, se nos asignó a una suplente, cumplió con su jornada, llegó otro, hasta el director se comprometió en darles clases, pero hay días que no tienen, el último suplente está por concluir su tiempo de contrato y no sabemos qué es lo que pasará, porque por docente que entra, viene con un plan distinto y nuestros hijos siguen sin aprender”.