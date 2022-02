Falta de oficinas de la Profeco deja a consumidores de Carrillo sin ayuda

El abuso en los costos de los productos, publicidad engañosa son unos males que afecta a los consumidores de Felipe Carrillo Puerto, pero no llega a la Profeco por la falta de oficinas en el municipio.

María Josefa Cen Dzul ciudadana carrilloportense, sostuvo que las tiendas comerciales nacionales como Chadraui, Aurrera, son las que normalmente generan este tipo de problemáticas, etiquetan productos con otros precios y al momento de pasar en caja, les ofrecen otro.

“Es constante esta situación, cuando lo reclamas a veces no te quieren hacer caso y que fue un error de los trabajadores, que debes presentar evidencias y sólo así te lo pueden respetar, entre otras cosas, a veces sólo queda aguantarse, porque no queda de otra, no hay donde denunciar”.

Quejas de consumidores de Carrillo no llegan a la Profeco

Bartola Moo Pat, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco – Servytur) en el municipio, sostuvo que, por su parte, no ha tenido ningún señalamiento o queja directa de ciudadanos quienes se hayan sentido violentados en sus derechos como consumidores.

Agregó que, aunque son una cámara empresarial y que ven por el bien del gremio, no están cerrados en atender a los clientes en abusos de precios en cualquiera de los productos, promociones o demás inconsistencia en la que se sientan vulnerados, pues hasta ahora ninguno se ha acercado a hacer lo propio.

Añadió que la problemática se agrava ante la falta de oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el municipio, para cualquier trámite tienen que ir hasta la ciudad de Cancún, para presentar alguna de sus quejas y en vez de serles útil pueden gastar más de la cuenta.

Dijo que, aunque existe la facilidad o la forma de que se haga mediante llamadas, la mayoría de las personas no saben cómo hacerlo a quien dirigirse o simplemente no tienen esa cultura de hacerlo, expuso que hasta ahora, sin los registros claramente se percibe que no hay, tales asuntos.

