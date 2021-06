Falta de higiene provoca aumento de casos de intoxicación alimentaria

Quintana Roo es líder en la península en casos de intoxicación alimentaria, principalmente porque no se tiene la higiene adecuada con lo que ingieren las personas, reveló un reporte de la Secretaría de Salud federal.

De acuerdo con las cifras más recientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), Quintana Roo tuvo 44 casos de intoxicación alimentaria ocasionada por bacterias hasta el 22 de mayo, en contraste con 17 de Yucatán y 11 de Campeche.

Además, la cantidad que tiene la entidad representa más del doble de casos en comparación con los 18 del mismo período del año pasado, toda vez que se registró un incremento adicional de 144%.

La Secretaría de Salud federal informó que se trata de una enfermedad que es ocasionada por la ingesta de alimentos que están contaminados con bacterias, virus, parásitos o toxinas que le causan daño al sistema gastrointestinal, principalmente de tipo infeccioso.

Por su parte, Francisco Javier Lara Uscanga, representante del Colegio Mexicano de Medicina General A.C. en el sur del estado, recomendó a toda la población el manejo adecuado de los alimentos, sobre todo la desinfección de los frescos como las frutas, verduras y productos cárnicos, por mencionar algunos.