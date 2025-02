Falta poco: Prevén que en 40 días concluyan el arco de bienvenida de PDC

En 40 días se prevé queden listos los trabajos de ensamble del arco de bienvenida a Playa del Carmen, como parte de la campaña de posicionamiento de la marca de la ciudad con fines de atracción turística.

Estefanía Mercado Asencio, alcaldesa de Solidaridad, aseguró que no sólo se trata de un atractivo más de Playa del Carmen, sino una inversión con cámaras de seguridad de detección facial para que toda persona que ingrese a través de esa estructura por el norte de la ciudad sea identificada.

“Estamos a 40 días (...) donde ya podemos tener resultados de los armados, los armados no se están se están haciendo en el lugar para poder proteger el problema del tráfico y se tenga problemas con el tráfico. El armado y el montaje de este arco histórico será en la noche (...) no va a existir ningún ciudadano o turista que entre a Playa del Carmen que no sea con reconocimiento facial, placas”, expuso la alcaldesa.