Faltan más 260 maestros por reacomodo sindical

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- “Más de 260 profesores son los que se integrarán por honorarios”, dijo la secretaria de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez Jiménez, sin embargo, el subsecretario de Educación de la zona norte, Carlos Gorocica Moreno, aseguró que son alrededor de 60 los que se incorporarán en los próximos días, mientras tanto, niños de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres permanecerán sin clases por la ausencia de docentes.

El problema con los maestros se originó por el movimiento de reacomodo de personal, un derecho sindical que les corresponde a los trabajadores de la educación y que se realiza todos los años.

“Eso nos genera una bronca porque se tienen que hacer reuniones estatales y municipales, y todo eso debe cuadrar, que el maestro que ganó su lugar ya sabe dónde tiene que ir y quiénes van a ocupar los espacios que se van dejando, eso nos lleva mucho tiempo y cuando nos damos cuenta ya estamos pegaditos al proceso”, explicó Gorocica Moreno.

El orden para llenar esos espacios vacíos es el más complicado, pues involucra a cuatro áreas: planeación, quien maneja la estadística docente; el área de básicas, que tiene el número de maestros que solicitan los directores de cada una de las escuelas; recursos humanos, quien emite los despachos; y servicio profesional docente, que valida los perfiles de los candidatos.

“Ya tendríamos llenas las escuelas, se los garantizo, pero los hubiéramos agarrado como están aunque no tengan el perfil, y al rato yo ya lo metí, entonces nos metemos en una bronca, porque caemos en una responsabilidad porque no cumplen con el perfil o porque no los tenemos al día”, explicó el subsecretario, quien aseguró que hoy se presentan los maestros que hacen falta.

Mientras tanto, aseguró que continuarán atendiendo a la población que requiere cambios de escuela o inscripción, pues diariamente se reparten entre 300 y 400 fichas para realizar alguno de estos dos trámites, aunque 80% solicita el segundo, pues son familias que recién llegaron a la entidad, provenientes de Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Argentina, Venezuela y Costa Rica.