Faltan por reclutar capacitadores electorales en Cancún y Playa del Carmen

A un mes de que se realicen las votaciones, faltan alrededor de 30 capacitadores asistentes electorales en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, por lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) abrió una tercera convocatoria para recibir aspirantes.

Jorge Armando Poot Pech, presidente de la Comisión de Cultura Política, detalló que para la segunda convocatoria, en el municipio de Benito Juárez de 128 plazas que se necesitaban cubrir y, para esta nueva convocatoria se buscan 20.

En el caso de Solidaridad, de 47 espacios para CAE's que había disponibles en la segunda convocatoria, sólo se necesita cubrir 10.

“Toda vez que en las primeras dos convocatorias no hemos logrado la meta que nos solicita el INE (Instituto Nacional Electoral) en los CAE´s que ellos tienen para la elección federal, es que hemos ampliado una vez más la convocatoria en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. Esta convocatoria estará abierta hasta el 11 de mayo”.

El también consejero electoral comentó que en la segunda convocatoria se logró llegar a la meta de convocados, al menos en el registro, pues hubo una cantidad de personas que no acudieron a realizar el examen o no lo aprobaron, con lo que no pasaron el primer filtro de selección.

Tan sólo en el municipio de Benito Juárez había 162 interesados y sólo se presentaron a hacer su examen alrededor de 100 personas, mientras que en Solidaridad se presentaron a la prueba 40 de 79 inscritos, añadió.

El entrevistado afirmó que aquellas personas que pasaron el filtro tanto del examen como de las entrevistas en la segunda convocatoria, ya fueron capacitadas, contratadas y ya se sumaron a las labores de los CAE´s.

Además de cubrir las plazas de CAE´s titulares, también falta una lista de reservas para estos puestos, que son personas que podrían asumir el cargo en caso de que haya una renuncie, y así se evita abrir una nueva convocatoria.

Poot Pech indicó que los interesados para la tercera convocatoria para CAE´s pueden inscribirse en el sitio web del Ieqroo o en las instalaciones de los consejos municipales, para que el 12 de mayo presenten el examen de conocimientos.

Además, del 13 al 14 de mayo, se entrevistará a quienes pasen el examen y, quienes logren cumplir con los requisitos, entrarán a laborar a partir del 16 de mayo, luego de que se les contrate para un mes de trabajo con un sueldo de 9 mil pesos.

