Faltas al Reglamento de Construcción generan caos vehicular

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las violaciones al Reglamento de Construcción con la aprobación de proyectos por parte de las administraciones municipales sin contar con cajones de estacionamiento, generaron el caos que se vive ahora en el centro de Playa del Carmen.

Así lo consideró Antonio Terrazas Lara, director de Infraestructura de Solidaridad, quien anunció que se hará una evaluación de ese problema cuando se haga la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, y determinar de qué tamaño es el déficit de estacionamientos en la ciudad.

También te puede interesar: Instalarán semáforos en Villas del Sol y Misión de las Flores

“El problema que tenemos es que no se cumplen con los estacionamientos: se han dado permisos, pero no se incluyen el número de cajones. Es evidente que tenemos un déficit en este sentido, pero hoy por hoy no tenemos el dato porque son muchos trienios que han autorizado esos proyectos y no tenemos un estudio aún al respecto”, dijo.

El Reglamento de Construcción establece la obligación de contar cajones de estacionamiento de acuerdo al tamaño de la construcción, que en el caso de los comercios con un área total de ventas menor de mil metros cuadrados es de 1 espacio por cada 35 metros cuadrados, y si su área es mayor debe tener 1 por cada 25 metros.

En el caso de los hoteles y posadas, que tienen menos 20 cuartos o menos deben tener 1 cajón por cada dos cuartos, y 1 cajón adicional por cada cinco cuartos arriba de 20, por mencionar algunos ejemplos de los giros comerciales que más han incurrido en esas violaciones.

El Reglamento de Construcción fue publicado el 8 de junio del 2007, por lo que todos los proyectos que se hicieron posterior a esa fecha que no garantizaron el número de cajones, fueron aprobados por los gobiernos municipales en turno como la plaza Calle Corazón ubicada en la zona turística, que alberga además de muchos comercios al hotel Thomsom, proyecto aprobado y construido en la administración 2011-2013.

Derivado de ello, en el centro de la ciudad, dijo Terrazas Lara, “podemos ver el caos vehicular que se genera, hay horas pico con un alto tráfico, no hay lugar para estacionarse, pero tenemos que sacar esos datos del déficit y el número de proyectos que no cumplieron, pero sí son muchos”.

Se prevé que la actualización del PDU se dé en este año, e incluirá un estudio de movilidad donde se expondrán “todas las afectaciones que provocan el no actuar con responsabilidad”, expresó el Terrazas Lara, y a partir de ahora se obligará a todos los proyectos que se aprueben a respetar el Reglamento de Construcción.