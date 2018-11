Adrián Barreto/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Hace 35 años Carlos Andrés Salam llegó a Playa del Carmen sin lograr un patrimonio, pero luego de ocho años de habitar en la invasión Las Torres, él y su esposa Rosa están dispuestos a pagar por un terreno que sea legal y dejar así una choza que está rodeada por la inseguridad y el peligro.

“Desde que llegué a Playa del Carmen, hace 35 años, siempre renté, nunca he tenido un lugar para vivir. Nosotros agarramos un predio, no me cobraron porque hacía faenas y con eso me gané el terreno, pero le hemos sufrido para acondicionar el camino, la zona para vivir y sabemos que esto nunca será legal, y claro que quiero pagar algo que sea diferente”, expresó Carlos.

Es padre de seis hijos, y para mantenerlos trabaja junto con su esposa Rosa reparando calzado en un puesto ambulante, aunque durante el último mes cambió el giro temporalmente, y ahora vende naranjas y mandarinas.

Viven en la parte sur de los cinco kilómetros que aproximadamente tiene la invasión Las Torres, donde ayer la presidenta municipal, Laura Beristáin Navarrete, realizó una gira de trabajo, y anunció la intención de darles a los invasores, con el apoyo del próximo gobierno federal una segunda opción para vivir.

Carlos Andrés describió las complicaciones que tienen en Las Torres, desde la distancia que cada día tienen que recorrer para llegar a la ciudad, hasta la inseguridad que rodea a ese asentamiento irregular.

Rosa aseguró que tienen el deseo de pagar por algo que sea de ellos, por lo que están dispuestos a aceptar la oferta de un terreno legal, regularizado, como lo propone la presidenta municipal, incluso si eso implica tener que trabajar más.