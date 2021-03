Familia de Victoria llega hoy a Cancún desde El Salvador para repatriar su cuerpo

A tres días del asesinato de Victoria Salazar Arriaza en Tulum, sus familiares llegarán mañana a México con la intención de repatriar su cuerpo, pero también denunciar a los policías municipales que ya están bajo proceso por feminicidio.

René Olivares, medio hermano de la víctima originaria de El Salvador, dijo a Grupo Reforma que, desde el sábado pasado, él y su madre Rosibel tienen de tristeza, dolor y coraje por la forma en que a Victoria murió.

"Eso es lo que esperamos, denunciar es nuestra intención, para nosotros no puede quedar impune, debemos alzar la voz y poner las respectivas denuncias. No le hemos comentado a Cancillería (El Salvador), no sabemos qué es lo que ellos nos van a decir.