Por lo menos 7 de cada 10 personas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la Zona Maya de Quintana Roo carecen de los conocimientos básicos sobre primeros auxilios, lo que las pone en riesgo ante un caso de emergencia en sus hogares.

Miguel Góngora, instructor y consultor de primeros auxilios de Grupo Magsa, dijo que tal vez la gente crea que no es una práctica necesaria, pero se ha vuelto importante por la misma necesidad de saber responder ante un riesgo, pero no muchos saben de su importancia y no le dan ese valor.

“Conocer los aspectos básicos de actuar en caso de alguna contingencia nos ayuda a salvar vidas, porque cada segundo cuenta, y mientras llegan las autoridades con mayor experiencia, nuestra función puede ser muy importante en casa, en la calle o donde tengamos que intervenir” , sostuvo.

Dijo que los primeros auxilios no son solo atender a una persona que esté en peligro, sino que también implica la llamada a los números de emergencias, ya sea de la Cruz Roja, de la Policía Municipal, de Protección Civil o de cualquier otra instancia.

Familias de Carrillo Puerto ignoran sobre primeros auxilios [Foto: Jesús Caamal]

Aseguró que los conocimientos son amplios, pero necesarios, los cuales van desde signos vitales, curaciones, cuerpos extraños, atención de fracturas, por mencionar algunos, los cuales son indispensables que los padres sepan, porque no se sabe en qué momento será necesario ponerlos en práctica.

“Los primeros auxilios deben ser esenciales, porque estamos propensos a sufrir un accidente en cualquier momento y donde sea, los primeros auxilios son las atenciones que reciben en caso de enfermedad o lesiones súbitas, una persona con conocimiento puede llegar a salvar vidas” , concluyó.

TE PUEDE INTERESAR:

Reporte del C5: Reduce Policía de Tulum la incidencia de homicidios

Taxistas de Cancún amenazan hasta con pistola a conductores de Uber

Regañan a sujeto ebrio por entrar al mar de noche en Playa del Carmen