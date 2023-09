Familias en la zona maya devuelven libros de la SEP; van contra su ideología

En la zona maya de Quintana Roo, padres de familia rechazaron los libros de Texto Gratuito, porque no están conformes con el contenido que ofrece y va en contra de sus ideologías.

De un total de 225 instituciones educativas de nivel básico con la que cuenta el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la primaria Abelardo Trujillo Vado, que se encuentra en la comunidad de Tabi, hasta ahora, es la única en la que padres de familia han manifestado su descontento, por los tomos que se les fue entregado por parte de la Secretaría de Educación Pública.

Irene Moo Ek presidente de la sociedad de padres de familia, expresó que desde el pasado lunes se entregó sus respectivos tomos a los niños de primero, segundo y sexto grado, tras una semana en la que revisaron, se percataron de la falta de información, ciertos errores y sobre todo la información que va acorde a sus ideologías.

Asimismo, expuso que de las 35padres que integran el comité, 34 de ellos, el día de ayer, acudieron hasta la escuela e hicieron la devolución, en modo de protesta y rechazo, en la que buscan que se les pueda entregar libros que contengan información acorde a sus edades, más dinámicas y sin información “inclusiva”.

“No porque permanezcamos en una comunidad quiera decir que somos ignorantes y no sepamos que sería una buena educación para nuestros hijos, con esto nos damos cuenta que no contribuye a una educación de calidad para los pequeños, el material contiene elementos que consideran inapropiados, no se alinean con los valores y principios en la disciplina”.