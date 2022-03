Más de 20 familias con hijos que tienen Síndrome de Down realizaron por segundo año consecutivo, una caravana por diversas calles de Cancún para visibilizar las condiciones de quienes tienen esta discapacidad.

María José Tapia es mamá de Santiago y una de las organizadoras del evento, quienes han observado que en general la sociedad no está preparada para incluir a quienes tienen el síndrome, ya que existen muchos estigmas sobre las habilidades de estas personas.