Fano presume Cancún en su nuevo sencillo

Cancún.- El cantante cancunense Fano, debuta como solista en su nuevo tema “100 x hora”, el cual ya se encuentra en todas las plataformas digitales, junto con el videoclip que fue grabado en el Autódromo de Cancún. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Fano comparte que entre los sellos que definen su estilo está mostrar lugares de Cancún que mucha gente no conoce.

“100 x hora es mi último sencillo, es mi primera canción como solista, todas las demás las había hecho colaborativas con otros artistas de mi colectivo que se llama Caribe Mexicano, lo hago en el autódromo de Cancún porque quiero seguir manteniendo la línea de mostrar Cancún al mundo de las mayores formas posibles, ya hicimos videos en Isla Blanca, Isla Mujeres, en la playa, en yates, todo lo que la gente ve de Cancún pero en 100 x hora y Provocándome se muestran otras parten como Puerto Juárez, el Centro, algunas calles, los murales y queremos mostrar lo que la gente no ve de Cancún”, detalló el cantante, quien además busca que sus letras no sean ni ofensivas ni explícitas.

“Lo principal y lo más importante es que siempre busco tener un concepto bien definido dentro de las canciones, en 100 x hora habla de recuperar un amor pero no cayendo en lo mismo de siempre, sino con un concepto de rimas como 100 x hora sin demora, más rápido que Toreto, en Hakuna Matata está todo el trip de las caricaturas, las canciones tienen su propia esencia y cada una tiene su película, además trato de cuidar mucho las letras, que no sean explícitas, cuido que las palabras que uso sean muy mexicanas, no hay imitación de acentos de ningún lado y es lo que me diferencia con el resto de artistas del género urbano”.

Fano ofrecerá su primer concierto virtual

En esta nueva normalidad los conciertos vía streaming son lo de hoy, y para Fano será una nueva experiencia que disfrutará al lado de otro cancunense que es Callejo este 8 de agosto a las 8 de la noche a través de la plataforma Neerme.tv

“Estoy contento, feliz porque podré dar un show aunque sea dentro de esta nueva normalidad, va a ser mi primer show digital, espero aprender muchísimo, pero realmente la experiencia que uno como artista se lleva después de un show es la energía de la gente, los flashes, los gritos, la euforia, ver a la gente cantando tus canciones, sé que no pasará nada de eso y estará algo raro pero me gustan los retos, las cosas que no hemos hecho antes. Va a haber un chat interactivo donde vamos a leer lo que la gente opina, van a ver en vivo las canciones que he creado en la cuarentena y la verdad es que yo también voy a aprender muchísimo porque no lo he hecho antes, el equipo del foro tiene todo el equipo para hacer una buena producción y espero que todo quede increíble, tengo ganas de hacerlo por primera vez”, expresó Fano, quien se encuentra en pláticas con el Gran Autocinema de Cancún para dar un autoconcierto.

Vienen cosas interesantes para su carrera

“Seguiré haciendo canciones, sacando sencillos con video, adaptándonos a las medidas y a cómo vaya avanzando la situación, hace unos meses hicimos videos animados porque no podíamos ver a nadie, viene una colaboración muy dura con Mr. P y Le Twins, que son unos djs muy grandes, es un junte con música electrónica y esperar a que pase la situación para ver cuando es el próximo show”.