Farid Haua, el futuro Ochoa

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Verlo nos recuerda de inmediato a Francisco Guillermo Ochoa, el popular ‘Pacomemo’, portero del Standard de Lieja de la Pro League de Bélgica y la Selección Mexicana.

El personaje en cuestión es el ‘clon’ del afamado guardameta, ex de las Águilas del América. Es delgado, de grandes reflejos y con la característica melena rizada. Su nombre: Farid Haua, cancerbero del Inter Playa del Carmen de la categoría Infantil Mayor, que participa en la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol ‘Guillermo Cañedo’.

“Desde chiquito, veía los partidos en la tele. Me apasionó, lo estuve intentando, aunque al principio no sabía jugar”, sentencia el intrépido guardameta de la ‘Marea Celeste’, de once años.

Asegura que ‘siempre me dicen que me parezco a Ochoa, pero es mera coincidencia; es mi ídolo, eso sí, lo admiro mucho’.

“Me contaron que una vez anduvo por acá, cerca de Playa del Carmen, pero no pude ir”, refiere el también seguidor del América.

Inter, su escuela

Farid presume con orgullo sus cinco, casi seis años con el Inter Playa. Su respuesta provoca las risas y toda clase de gestos entre sus compañeros, quienes lo ‘escoltan’; a la hora de la entrevista.

“Mis papás me han apoyado en todo esto. Al principio, no querían que jugara porque se veía muy rudo. Mi objetivo es llegar a Segunda, luego a Primera, sí se puede”, manifiesta ilusionado con una gran sonrisa.

A pesar de su edad, sorprende por su gran liderazgo. Grita a todo pulmón a la hora de acomodar a sus compañeros. ‘¡Muévete’!, ‘¡quédate ahí!’, ‘¡tapa acá!’, son algunas de las indicaciones que lanza desde los tres postes. Y como ‘guardián’, ataja hasta el viento. El arco de su equipo está en buenas manos.

Es todo un espectáculo el cancerbero de quinto año del Colegio Yits’atil, en Playa del Carmen. Su menudita figura, enfundada en un vistoso uniforme escarlata de superhéroe, exhorta a sus rivales a ponerlo a prueba. Así como en los toros, la bestia no pierde detalle del capote y embiste a su matador, Farid se agranda cada vez que el rival le exige.

No obstante, las huellas de la batalla que refleja en su carita por el intenso calor, su alegría está intacta. Quiere más, al menos por esa energía y alegría que irradia. “Los partidos son muy complicados, y luego con este calor, más. Nos divertimos, eso es lo importante”, consigna.

La entrevista transcurre con normalidad, hasta que Devani Vidal, el segundo portero e incondicional amigo de Farid, irrumpe la charla. “Mis compañeros juegan muy bien, somos un buen equipo y lo demostramos en los partidos”, manifiesta.

El meta playense y su entrañable compañero dentro y fuera de la cancha (estudian juntos), son dos de la infinidad de casos que aspiran a convertirse en las próximas figuras del balompié quintanarroense.

Obviamente, no podía faltar la foto del recuerdo, del ‘nuevo’ Ochoa con el Inter Playa del Carmen. Sin duda, un ‘ángel’ con mucha estrella.