Mantiene Fátima Crisanto su hegemonía en las luchas asociadas

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La chetumaleña, Fátima Crisanto Ayil, se mantiene en gran nivel y este fin de semana se afianzó como una de las mejores atletas del país en la disciplina de luchas asociadas, al conseguir la medalla de oro en el Campeonato Nacional Clasificatorio, que se desarrolló en Querétaro.

Una competencia completamente fructífera para Quintana Roo resultó este Campeonato, en el que los participantes buscan mantenerse en los mejores lugares del ranking y conseguir un lugar en la selección nacional.

Como ya ha sido una costumbre, los gladiadores caribeños demostraron su poderío y obtuvieron una importante producción de nueve medallas.

Una de las representantes quintanarroenses que destacó en esta competencia es Fátima Crisanto Ayil, pues hizo efectivos los pronósticos y se agenció la medalla de oro con total autoridad.

La originaria de Calderitas, y quien ostenta la marca de 11 medallas de oro en igual número de participaciones en la Olimpiada Nacional, dio muestra de su poderío y de que sigue preservando un gran nivel de competencia al arrasar con sus tres contrincantes sin que alguna pudiera ocasionarle algún daño.

“Me siento muy contenta porque gracias a mis entrenadores no he bajado mi nivel y eso me ayudó a conseguir esta medalla. Esto me obliga a eguir trabajando muy fuerte y no bajar la intensidad porque quiero seguir siendo parte de la selección y representar a mi país en competencias internacionales y traer medallas”, dijo la atleta.

De igual forma Samaris Uicab logró sumar medalla de oro en la competencia, junto con Maria Leticia Méndez y una medalla de bronce de Maria Suaste al cierre de la justa de la rama femenil.

Por su parte, Rodrigo Orozco Cortes, también originario de Chetumal, se colg´´o la medalla de oro en la categoría Juvenil, resaltando el hecho de que es su primera participación dentro de esta categoría.

Adrián Zapata Jacobo junto con José Palmero se adjudicaron medallas de oro, tras vencer a sus contrincantes, lo que sin duda representa la cúspide de sus carreras de estos dos jóvenes atletas quintanarroenses

Emiliano Arroyo obtuvo medalla de plata, mientras que Daniel Balam logró adjudicarse la medalla de bronce.