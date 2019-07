Fátima; la ganadora de 'La Voz' vive su sueño

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN.- Emotivos momentos se vivieron en la Gran Final de La Voz y más cuando Jimena Pérez “La Choco” anunció a la ganadora absoluta por decisión del público, Fátima Domínguez, del equipo de Lupillo Rivera, quien saltó de emoción al escuchar el resultado de días de trabajo, esfuerzo y dedicación con su equipo. Fátima compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo su emoción y comparte sus planes a seguir ahora como ganadora de un contrato con Universal Music México, un auto último modelo y dinero en efectivo.

“No quepo de emoción del sueño que estoy viviendo, me duele hasta la cara de estar sonriendo todo el tiempo, lo bailado nadie me lo quita”, compartió Fátima entusiasmada y orgullosa de su desempeño.

“Al ver tanta competencia tienes que buscar el modo y lo que hice es que dije, voy a ser yo y le voy a dar mi sello particular a cada canción que cante y lo más importante transmitir de una manera mi canto para traspasar la televisión y llegar hasta sus casas y lo logré”, detalló la chica que recibió y aprendió de su couch Lupillo Rivera.

“La guía de Lupillo fue clave, es un tipazo que siempre estuvo guiándome de la mano y diciéndome que nunca perdiera el piso, es una persona humana que daba oportunidad a todos los que entraron a la voz, me llevo en el corazón a mi couch Lupillo. Recuerdo que alguna vez me dijo que no había escenarios pequeños sino egos grandes, que siempre fuera humilde y tomara las cosas de la mejor manera, eso nunca lo voy a olvidar y es lo que me llevo de La Voz”.

Próximamente, su primer sencillo y una gira

Tras el triunfo de La Voz, uno de los premios era la firma de contrato con la disquera Universal Music México, por lo que Fátima ya alista lo que será su nuevo disco.

“Ahorita tengo ya algunas sorpresas listas, un nuevo sencillo, una pequeña gira para agradecer al público que me sigue y muchas cositas más, aunque todavía estoy viendo si me voy por el género urbano, la balada o tal vez unas racheras. Sigo en mis clases de canto, esas no las dejó por nada del mundo, es parte de mi rutina, constancia, disciplina y bueno estaré subiendo contenido en mis redes para cantar a la gente que me está siguiendo”, dijo, además aseguró que en cualquier concierto que dé Lupillo en la Ciudad de México, ella podría cantar a su lado.

Venció sus miedos

“Lo más difícil fue romper el miedo al qué dirán, gané seguridad y saqué la garra, me demostré que podía dar más de lo que yo pensaba, cambié el chip y creo que por eso votaron por mí. Agradezco a todos lo que votaron por mí, a los que me echaron porras, ellos me inspiran y me impulsan a seguir adelante. Tengo entre mis planes ir a cantar a varias ciudades de la república mexicana para agradecer el apoyo que me dieron, seguro nos vemos pronto en Cancún”.