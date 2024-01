El Transporte Público en el centro de Quintana Roo, están pasando por una baja demanda de turistas que llegan al nuevo aeropuerto de Tulum y se interesen por Felipe Carrillo Puerto cuando mucho por día atienden de dos a tres.

Manuel López encargado de la terminal de Carrillo, sostuvo que no tienen tanta demanda de pasajeros, en la única corrida que se tiene asignado, no siempre tienen una respuesta favorable, al menos desde el uso de transporte perciben que aún no se logra repuntar a la zona maya.

“Con la reciente apertura del aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum, se ha visto una baja demanda de pasajeros y ante ello, sólo se tiene habilitado una corrida del sur al norte, seguramente cuando haya más pasajeros, se tenga un número mayor de demanda, habrá nuevas corridas”.

Destacó que, en contraste con el municipio de Tulum, donde desde el día uno de su inauguración ha tenido bastante demanda, hasta ahora tienen ocho corridas que inicia desde las 10:30 de la mañana; 10:50; 12:20; 2:00; 3:30: 5:00; 5:30 y 6:30, ante la demanda de pasajeros.

FCP sin reflejar una demanda turística pese a nuevo Aeropuerto de Tulum / (Foto: Jesús Caamal)

Expresó que en estos últimos días creció la demanda de pasajeros que llegan del aeropuerto con destino a Carrillo Puerto y muchos de ellos se debió a trabajadores del Tren Maya, que regresaron a su jornada laboral y ante la carencia de corridas, tuvieron que abordar la de Tulum y de ahí al centro.

“Hay que confiar, somos un municipio en crecimiento y seguramente, en unos meses más la demanda comenzará a subir y comenzará a ser de beneficio para todos, de forma directa, hasta indirecta. Recordemos que estamos en desarrollo y no es algo que mejore de la noche a la mañana”.

Por su parte Mario Didier Aguilar Ramírez secretario del Sindicato General Francisco May en el municipio, destacó que se encuentran a la expectativa, igual no ha visto mucha repercusión en el tema de transporte, pero no pierden la esperanza, están en crecimiento y sólo les queda esperar.