Segunda estancia infantil de Playa por fin abrirá sus puertas

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- La segunda estancia infantil municipal en el fraccionamiento El Petén comenzará a operar en febrero a través de la Dirección de Desarrollo Social luego que les liberaron un recurso de alrededor de dos millones 200 mil pesos.

Deyanira Martínez Estrada, titular de la dependencia, informó que en la segunda semana del siguiente mes iniciarán con el resguardo de infantes; actualmente hay un registro de 60 niños, cifra que representa un 80% de la capacidad del establecimiento, por lo que quedan lugares disponible.

“En la primera semana de febrero inician la capacitación del porque deben de ser un personal capacitado, se están contratando educadoras, por supuesto, también personal de intendencia, psicóloga, la directora y un jefe de departamento”(sic), dijo Deyanira Martínez.

Este proyecto fue concluido por la pasada administración municipal, con una inversión pública para su construcción de 12 millones 352 mil 311 pesos, que sirvieron para acondicionarlo de bodegas, lavandería, comedor, aula de estimulación, maternal, salón de usos múltiples, entre otros.

No obstante, los padres de familia durante mucho tiempo no pudieron hacer uso de ella, debido a que el anterior gobierno no asignó un presupuesto para su operación. Con la puesta en marcha de estas instalaciones, ya habrá dos estancias infantiles, la primera está en el fraccionamiento Villas del Sol.

Las instalaciones de la estancia infantil del fraccionamiento el Petén se encuentran en la avenida Xel-ha con Del Carmen. Deyanira Martínez informó que quedan alrededor de 20 lugares en el sitio, por lo que recomendó a los padres de familia de esa demarcación, que se encuentra en el norte de Playa del Carmen, acercarse a pedir informes en el citado lugar.

“Los requisitos para acudir son acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, la credencial de elector, análisis clínicos del menor de edad, la cartilla de vacunación y dos responsables, en caso de que el papá no pueda acudir por el niño”, dijo Martínez Estrada.