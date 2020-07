Fehr Rivas apuesta por las letras y música con un futuro eterno

Cancún.- En estas épocas donde la música actual tiene fecha de caducidad, el cantante Fehr Rivas sigue apostando a las letras y música con un futuro eterno, presentando “El Lujo de Soñar”. Una canción que llevará a otro nivel su carrera, charló con Novedades Quintana Roo el joven que ha compartido escenario con figuras como John Legend, Jesse y Joy y Sofia Reyes, entre otros.

“Mi género musical lo denomino rockmántico, tiene la esencia del rock pasional, la energía y adrenalina, el empuje y la rebeldía pero las letras, el mensaje que quiero llevar está ligado al romanticismo, tiene esa sensibilidad de enamorarse, de aceptar la soledad, del amor, del desamor y de vivir”, expresó Fehr, quien pretende llevar su música de corazón a corazón.

“El espacio se vuelve relativo, lo corto se vuelve eterno, todo depende de cómo estamos utilizando el tiempo y en este caso la música, creo que el arte es lo que va a salvar a la especie humana porque nos sensibiliza, quisiera que en algún momento mi música sea eterna y de aquí a cien años puedan escuchar El lujo de soñar”.

Fehr desde pequeño decidió que la música era su destino, además de que se abuelo paterno fue parte de la orquesta de Agustín Lara y la música estaba en la familia, y así con el romanticismo en las venas decidió emprender camino y tras el consejo de una madre nace este nuevo sencillo “El lujo de soñar”.

“Esta canción es un parteaguas en mi carrera porque representa para mí una etapa de mi vida, es ese momento en que tomé la decisión de hacer música y lo compartí con mis padres, ellos son docentes y mi madre quería que fuera científico; sin embargo, me dijo, no cualquiera se da el lujo de soñar, me gustó la frase y comencé con la búsqueda de mi personalidad a los 13 años, a los 14 hice mi primera agrupación y ahora esta frase viene a ser el título de una canción que me define, que narra mi historia de todo lo que tuve que pasar, el tomar el riesgo de abandonar mi país, la familia, los lugares y cumplir ese sueño”.