Fela Domínguez, enaltece el nombre de México ante el mundo

Cancún.- Reconocida como la mejor actriz en los Premios de Teatro musical 2020, por su participación como Nala en El rey León, la bella cantante Fela Domínguez continúa poniendo en alto la bandera de México ante el mundo, ahora lo hace presentando su música original. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cantante mexicana comparte lo que tiene preparado para dar a conocer su encantadora voz como solista.

“Este premio es algo que no esperaba, cuando me nominaron como mejor actriz protagónica en España, dude demasiado en llevármelo, es un premio que tiene mucha credibilidad porque las únicas personas que pueden votar son personalidades del gremio musical, artistas, productores, directores, coreógrafos, gente muy profesional, nunca imaginé que tanta gente fuera a votar por mí, lo que quiere decir que apreciaban mi trabajo, este premio es un recordatorio que dice que estoy haciendo las cosas, bien, que voy por buen camino y que ha valido la pena todo, ser reconocida en otro país que no es el tuyo es algo que vale la pena celebrar”, detalló contenta Fela Domínguez, quien desde pequeña soñaba con ser cantante; sin embargo, su carrera en el teatro musical ha sido prolífera y exitosa.

“El teatro musical se presentó porque alguien me vio en una expo y me dijo que tenía el perfil para hacer el personaje de Nala, fui a las audiciones y me empecé a enamorar de lo que era este mundo, cuando me dijeron que tenía el papel, me preparé con cursos, clases de barra al piso, fue un reto increíble, tuve que adoptar la disciplina como mi mejor amiga, algo que no tenía, la música y el arte la he tenido desde siempre por parte de mi familia, ahora que tengo la oportunidad de materializarlo en un disco es para mí cumplir el sueño de toda mi vida, por lo que he trabajado siempre”.

Presenta al mundo a Fela, la cantante

Después de convertirse en una de las mejores actrices de Teatro Musical en los últimos cinco años, Fela Domínguez toma esta experiencia como un aprendizaje que le ha dado el impulso suficiente para consolidar su sueño como cantante.

“El teatro musical me formó física, mental y espiritualmente, creo que antes no hubiera estado lista como lo estoy ahora para arrancar con este viaje musical. Tengo ya muchas canciones, he estado en un arduo trabajo de composición, estamos creando canciones increíbles, quiero darme el tiempo para sacar un disco completo, espectacular, completamente honesto en el que está la mitad de mi alma, soy coautora de todas las canciones, creo que vale la pena y por eso renuncié un poco a lo que es teatro musical y así poder dedicarme un poco a este mi primer bebé”, compartió Fela, quien decidió regresar de España a vivir a México para estar al cien en la preparación de su disco.

Bajo el cobijo de Universal Music, Fela promociona actualmente su segundo sencillo llamado “Un lugar mejor”, con el que logra conectar de una manera íntima y sumamente emotiva con el público que ha tenido una pérdida, lo cual cobra más sentido en esta época de pandemia.

“Estamos en pláticas para ponerle ya un nombre a este nuevo disco, todas las canciones son inéditas, todo es vivencial, cosas que me han pasado, que he vivido, que he sufrido, van a conocer una parte de Fela que no se muestra tanto en las redes sociales, por eso es para mí muy importante que cada una de las letras me identifique y pueda defenderlas al máximo”, puntualizó la bella cantante.

Trayectoria:

Nala adulta en El rey león México

Protagonista de la obra “El guardaespaldas” en España.

Nala adulta en El rey león España

Doblaje de Voz en la película My Little Pony

Voz oficial de DJ Cadence en Club Penguin

2020 estrena primer sencillo de su EP