Desbordan pasión por la Virgen en la Colosio

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-Alrededor de 6 mil feligreses católicos están arribando entre la tarde, noche de este lunes 11 y durante todo el 12 de diciembre a la iglesia de la Virgen de Guadalupe en la colonia Colosio de Playa del Carmen para manifestar su fe y devoción.

De acuerdo al sacerdote Bernard Quinn, las actividades iniciaron desde antes del mediodía con la procesión de estudiantes del Colegio Monteverdi para continuar con el arribo de peregrinos desde distintas latitudes, quienes sumaran 4 mil almas para cantar la “Mañanitas a la Virgen”.

“La Justicia es el nombre de la Paz”, si no hay justicia van a continuar los conflictos y la violencia."

El presbítero recalcó que dentro de un periodo de tanta violencia, corrupción y maldad a nivel nacional y local es importante mantener la fe en la “Morenita del Tepeyac”.

“En estos momentos es necesario encomendarnos a la Virgen de Guadalupe para que nos auxilie y ponga más armonía y fraternidad en todos. Y más rectitud en la administración del país, porque como dice el Papa: “La Justicia es el nombre de la Paz”, si no hay justicia van a continuar los conflictos y la violencia.La verdad es que estamos llegando a una situación de un país de guerra. No solo hay que acudir a las autoridades, si no a Dios para que Él nos ayude”, dijo el ministro religioso.

Adicionalmente, personal de Protección Civil de Solidaridad implemento maniobras de prevención y seguridad en zona carretera y al interior de la iglesia que recibirá decenas de contingentes de pueblos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche.