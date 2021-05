Felipe Calderón reprueba manejo de la pandemia del gobierno de AMLO

Un operativo masivo de pruebas, seguimiento inmediato a los casos detectados e implementación a rajatabla del uso de cubrebocas desde un principio y sin esperar, es como yo hubiera actuado ante el COVID-19, recalcó Felipe Caldero Hinojosa.

El ex presidente estuvo de visita relámpago en Cozumel donde habló de que el concentrar el poder en una sola persona, es potencialmente dictatorial, al referirse sin decir su nombre al presidente Andrés Manuel López Obrador.

También habló sobre la inseguridad que reina en el país, pues desde su óptica, la estrategia del gobierno federal ha permitido que el crimen organizado crezca. Casi un centenar de políticos y candidatos han sido blancos de atentados en el proceso electoral que inició en el país el 7 de septiembre de 2020.

Quien fuera presidente de México de 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, viajó a Cozumel para estar presente en un evento de campaña en el que en privado se reunió con la militancia y simpatizantes de la Alianza “Va por Quintana Roo”, que encabeza Pedro Oscar Joaquín Delbouis a la presidencia municipal.

Cuestionados minutos antes de ingresar al hotel en el que se realizó la reunión, dijo que a su juicio el gobierno de AMLO debió atender la pandemia de COVID-19 como si se tratara de una plaga de depredadores que se sabe aún es pequeña, pero que se debe ir a buscarlos, cazarlos y acabar con ellos antes de que crezcan y se metan tu casa por las puertas y ventanas.

En cuanto al uso del cubreboca, dijo que es increíble que existan mexicanos que no usan cubrebocas a estas alturas, como el presidente López Obrador: