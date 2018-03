Aumentan en mujeres las infecciones de transmisión sexual

José Chi/SIPSE

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- En 2017 se elevó más del 40 % el número de casos de enfermedades de transmisión sexual en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en edades de 25 a 40 años.

Denisse Soto Martínez, directora de la jurisdicción sanitaria número tres informó que el mayor índice lo presentan las mujeres con enfermedades como vulvovaginitis, herpes genital, sífilis adquirida por mencionar algunas.

“Las personas deben tener mucho cuidado en los aspectos de salud sexual, debido a los contagios que están a la orden del día, deben mantenerse prevenidos y usar algún método de protección sexual con el objetivo de reducir el índice de propagación”.

Las edades donde menos casos se reportan son de 65 años en adelante solo existe un registro de 16 casos en féminas y 11 en los varones en el transcurso de los dos años anteriores.

Dudley Jesús Cauich Poot médico particular dijo que el incremento de las enfermedades podría deberse a tres factores, el primero vivimos en un mundo donde la tecnología es abierta y en el internet existe múltiple información, pero debemos tener cuidado porque puede ser falsa por eso es muy importante que el momento de consultar sean fuentes confiables de instituciones del sector salud.

“El segundo podría ser que las relaciones no son estables como años atrás, se mantienen relaciones más liberales y de cierta manera dejan una relación y comienzan otra, la tercera es que las personas que saben que son portadoras de alguna enfermedad no son conscientes del riesgo y no usan ningún método de protección incrementando la propagación de las ETS”.

De acuerdo con estadísticas de la jurisdicción sanitaria número tres en el 2016 se registró un total de 458 casos, 436 corresponden a las mujeres y 22 a los hombres, en 2017 se presentó un aumento con un total de 779 casos, 753 son en féminas y 26 a los varones.

La media vendría siendo las edades de 15 a 19 años en el caso de las mujeres en el 2016 se registraron 91 casos en los dos municipios, mientras que en 2017 hubo un aumento de 51 casos, a diferencia de los hombres que hace dos años se presentaron cinco casos y el año pasado existieron cuatro casos, siendo la localidad de María Morelos el que tenga menos índice se incidencia en ETS.